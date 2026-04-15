В Ровенской области пьяный мотоциклист попал в ДТП: пострадала несовершеннолетняя

В Ровенской судили парня, который совершил ДТП на мотоцикле. На момент аварии он был нетрезвым

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

ДТП произошло 5 августа прошлого года около 23 часов в селе Долгое Поле на улице Центральной. 18-летний парень в пьяном состоянии управлял мотоциклом МТ10-36. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка пострадала. Ее госпитализировали множественными переломами таза.

Теперь суд вынес приговор. Водитель назначен наказание в виде года лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком на три года.

