На Житомирщині чоловік "замінував" церкву

Це сталось увечері 11 квітня. Правоохоронці отримали дзвінок про загрозу вибуху в одному з соборів Житомира

Правоохоронці після отримання повідомлення про загрозу вибуху в церкві виїхали за адресою. Спеціалісти ретельно перевірили територію, проте вибухових пристроїв чи речовин не виявили.

З'ясувалось, що фейкове повідомлення передав 65-річний місцевий житель. Він був п'яним, коли телефонував правоохоронцям. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років.

