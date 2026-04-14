14 квітня 2026, 11:30

На Житомирщині чоловік "замінував" церкву

Фото: Національна поліція
Це сталось увечері 11 квітня. Правоохоронці отримали дзвінок про загрозу вибуху в одному з соборів Житомира

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці після отримання повідомлення про загрозу вибуху в церкві виїхали за адресою. Спеціалісти ретельно перевірили територію, проте вибухових пристроїв чи речовин не виявили.

З'ясувалось, що фейкове повідомлення передав 65-річний місцевий житель. Він був п'яним, коли телефонував правоохоронцям. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудити чоловіка, який "замінував ТЦК". На суді чоловік розкаявся. Він розповів, що працівники ТЦК неодноразово забирали його для мобілізації, хоча він показував їм документи, що не може бути мобілізований. Тому він вирішив "провчити їх".

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
