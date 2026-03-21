Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В 2023 году жительница Днепра, которая имела детей 5 и 10 лет (при этом была лишена родительских прав на младшего), согласилась записать их отцом своего знакомого.

В дальнейшем этот мужчина, имея свою семью и родного ребенка, после оформления отцовства еще на двоих стал многодетным отцом. Это дало ему право на выезд за границу, чем он и воспользовался уже через месяц.

Схему разоблачили только в 2025 году, когда другая семья захотела усыновить младшего мальчика, находившегося в детском доме. При подготовке документов выяснилось, что у ребенка официально есть "отец".

Женщине объявили подозрение по ч. 1 ст. 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лица через госграницу). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Полиция также устанавливает других возможных участников махинации.

Полиция также устанавливает других возможных участников махинации.