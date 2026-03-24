Фото: поліція

Протягом 19 березня правоохоронці ліквідували на Закарпатті три канали незаконного перетину кордону. За підозрою в організації схем затримали трьох ділків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Ужгороді біля вокзалу затримали 38-річного уродженця Донеччини під час отримання 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв перевезти "клієнта" до Мукачева, поселити в готель та проконсультувати щодо подальшого переправлення. У чоловіка вилучили автомобіль, телефон та готівку.

Також в обласному центрі затримали 48-річну жительку Запоріжжя після отримання 8 тисяч доларів. Вона допомагала чоловіку перейти кордон поза пунктами пропуску. Попередньо встановлено, що клієнта заздалегідь інструктували підготувати кусачки та рукавиці, щоб подолати загороджувальний паркан. Правоохоронці вилучили готівку, мобільний телефон та інші речові докази.

У селі Грушово затримали 34-річного мешканця Тересви, який планував за 8 тисяч доларів переправити 28-річного жителя Одеси через річку Тиса до Румунії. Поліцейські вилучили мікроавтобус Mercedes Sprinter, гроші та два мобільні телефони.

Усіх трьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють можливих спільників.

