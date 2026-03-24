10:30  24 березня
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
07:56  24 березня
Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 11:20

Кусачки для паркану та маршрути через Тису: на Закарпатті викрили нові схеми втечі за кордон

Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом 19 березня правоохоронці ліквідували на Закарпатті три канали незаконного перетину кордону. За підозрою в організації схем затримали трьох ділків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В Ужгороді біля вокзалу затримали 38-річного уродженця Донеччини під час отримання 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв перевезти "клієнта" до Мукачева, поселити в готель та проконсультувати щодо подальшого переправлення. У чоловіка вилучили автомобіль, телефон та готівку.

Також в обласному центрі затримали 48-річну жительку Запоріжжя після отримання 8 тисяч доларів. Вона допомагала чоловіку перейти кордон поза пунктами пропуску. Попередньо встановлено, що клієнта заздалегідь інструктували підготувати кусачки та рукавиці, щоб подолати загороджувальний паркан. Правоохоронці вилучили готівку, мобільний телефон та інші речові докази.

У селі Грушово затримали 34-річного мешканця Тересви, який планував за 8 тисяч доларів переправити 28-річного жителя Одеси через річку Тиса до Румунії. Поліцейські вилучили мікроавтобус Mercedes Sprinter, гроші та два мобільні телефони.

Усіх трьох фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють можливих спільників.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду за кордон через фіктивне оформлення батьківства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
затримання Закарпаття втеча від мобілізації втеча за кордон ухилення від мобілізації
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Теракт у Бучі: підозрюваного завербували через гру і обіцяли 25 тис. грн за "завдання"
24 березня 2026, 12:42
У Миколаєві в ДТП постраждали двоє 15-річних підлітків на мотоциклі
24 березня 2026, 12:18
Кількість поранених на Полтавщині зросла до 12: серед них 5-річна дитина
24 березня 2026, 12:16
На Прикарпаття повернули 100 тіл загиблих військових – триває ідентифікація
24 березня 2026, 12:02
У Рівному затримали ще одного російського коригувальника
24 березня 2026, 11:56
На Житомирщині під колесами електропоїзда загинув чоловік
24 березня 2026, 11:42
На Рівненщині розшукали водійку, яка збила оленя та втекла з місця ДТП
24 березня 2026, 11:36
На Київщині жінка через ревнощі встромила ножа чоловіку в живіт
24 березня 2026, 11:30
Через атаки РФ шість областей частково залишилися без світла – Міненерго
24 березня 2026, 11:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »