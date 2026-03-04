Зеленський звільнив начальника СБУ в Житомирській області

Володимир Компаниченко. Фото: "Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський 4 березня звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління Служби безпеки в Житомирській області

Про це йдеться в указі №219/2026, оприлюдненому на сайті глави держави, передає RegioNews.

"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", – зазначенео в документі.

Як відомо, Компаниченко є фігурантом кримінальної справи про корупцію під час будівництва укриттів для літаків.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

Згодом Главу управління СБУ на Житомирщині Володимира Компаніченка відправили під варту.