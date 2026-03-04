17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
16:55  04 березня
На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 17:15

Зеленський звільнив начальника СБУ в Житомирській області

04 березня 2026, 17:15
Володимир Компаниченко. Фото: "Радіо Свобода"
Президент Володимир Зеленський 4 березня звільнив Володимира Компаниченка з посади начальника Управління Служби безпеки в Житомирській області

Про це йдеться в указі №219/2026, оприлюдненому на сайті глави держави, передає RegioNews.

"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", – зазначенео в документі.

Як відомо, Компаниченко є фігурантом кримінальної справи про корупцію під час будівництва укриттів для літаків.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.

Згодом Главу управління СБУ на Житомирщині Володимира Компаніченка відправили під варту.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
