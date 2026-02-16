Сильный снегопад в Киевской области: въезд грузовиков в Киев временно ограничили

Фото: Киевская ОВА

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, задействована спецтехника для расчистки снега и обработки дорог противогололедными материалами, чтобы обеспечить проезд по основным маршрутам.

В то же время в столице введены ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 22:00 15 февраля из-за сложных погодных условий. Поэтому значительное количество такого транспорта останавливается на подъездах и дорогах области.

Водителей призывают ответственно относиться к парковке и остановкам вдоль автодорог, не оставлять транспорт там, где это может осложнить работу спецтехники или создать аварийные ситуации.

Также жителям области рекомендуют в первой половине дня 16 февраля по возможности пользоваться общественным транспортом и воздержаться от поездок собственными авто без необходимости.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона.