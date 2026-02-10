Фото: полиция

Полицейские сообщили о подозрении 33-летнему киевлянину, ограбившему супермаркет в Днепровском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина пытался незаметно вынести спиртное из магазина, однако кассирша заметила это и остановила его. Разъяренный неудачной попыткой, злоумышленник схватил целый ящик слабоалкогольных напитков и выбежал из заведения. Охранники догнали его на улице и вызвали полицию.

Задержанный объяснил правоохранителям свой поступок просто – очень хотел выпить.

Отмечается, что у мужчины ранее уже были проблемы с законом из-за наркотиков и драки.

Фигуранту сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК). Ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

