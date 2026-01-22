В Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей
Ужасная трагедия едва не произошла в четверг, 22 января, в поселке Ярмолинцы Хмельницкого района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Восемь человек отравились угарным газом. Всех госпитализировали. Пострадавшие – семеро детей и 18-летняя девушка. Медики определяют их состояние здоровья как удовлетворительное.
Известно, что в подвале их жилого дома работал бензиновый генератор, едва не ставший причиной гибели людей.
Напомним, ранее в Киеве 30-летняя женщина и ее родители погибли из-за действующего генератора на блоконе. Питание к генератору поступало от газового баллона.
22 января 2026
07 августа 2025
