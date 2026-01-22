Иллюстративное фото: из открытых источников

Ужасная трагедия едва не произошла в четверг, 22 января, в поселке Ярмолинцы Хмельницкого района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Восемь человек отравились угарным газом. Всех госпитализировали. Пострадавшие – семеро детей и 18-летняя девушка. Медики определяют их состояние здоровья как удовлетворительное.

Известно, что в подвале их жилого дома работал бензиновый генератор, едва не ставший причиной гибели людей.

Напомним, ранее в Киеве 30-летняя женщина и ее родители погибли из-за действующего генератора на блоконе. Питание к генератору поступало от газового баллона.