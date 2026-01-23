Иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Под утро 22 января в больницу госпитализировали женщину и ее троих детей 15, 12 и 11 лет.

По предварительным данным, причиной отравления угарным газом послужила неисправность дымового канала.

Спасатели напоминают: угарный газ смертельно опасен, ведь его невозможно почувствовать. Отравление происходит незаметно, часто – во время сна.

Как избежать трагедии:

проверяйте исправность газовых устройств;

своевременно чистите дымоходы и вентиляцию;

установите датчик угарного газа.

Напомним, 22 января в Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка. Медики определяют их состояние здоровья как удовлетворительное.