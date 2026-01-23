В Житомирской области женщина и ее трое детей отравились угарным газом
Происшествие случилось в селе Березовка Житомирского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Под утро 22 января в больницу госпитализировали женщину и ее троих детей 15, 12 и 11 лет.
По предварительным данным, причиной отравления угарным газом послужила неисправность дымового канала.
Спасатели напоминают: угарный газ смертельно опасен, ведь его невозможно почувствовать. Отравление происходит незаметно, часто – во время сна.
Как избежать трагедии:
- проверяйте исправность газовых устройств;
- своевременно чистите дымоходы и вентиляцию;
- установите датчик угарного газа.
Напомним, 22 января в Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка. Медики определяют их состояние здоровья как удовлетворительное.
