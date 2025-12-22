Атака БпЛА в Житомирской области: пострадали 4 работника Укрзализныци

Фото: ГСЧС Житомирской области

В результате российской атаки БПЛА на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Житомирской области пострадали четыре работника Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Авария произошла на железнодорожных путях. Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали медикам "скорой".

Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы.

На месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб.

Напомним, сегодня ночью возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов.

Как сообщалось, схождение грузового поезда повлекло за собой экстренное торможение и схождение с пути локомотива пассажирского поезда №45/46 Харьков–Ужгород.

Было известно, что в результате инцидента травмирована бригада грузового поезда – машиниста и его помощника. Авария повлекла задержки и изменение маршрутов ряда пассажирских поездов.