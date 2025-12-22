Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 22 декабря, ориентировочно в 08:20 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Под вражеский удар попала 56-летняя женщина. Она получила взрывную травму, обломочные ранения туловища и головы.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, в ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды". ПВО обезвредила 58 дронов.