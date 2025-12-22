Атака БпЛА на Житомирщині: постраждали 4 працівники Укрзалізниці
Внаслідок російської атаки БпЛА на об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури Житомирської області постраждали чотири працівники Укрзалізниці
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Аварія сталася на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали медикам "швидкої".
Сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання ліквідовано, тривають відновлювальні роботи.
На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб.
Нагадаємо, сьогодні вночі біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок.
Як повідомлялося, сходження вантажного поїзда спричинило екстрене гальмування та сходження з колії локомотива пасажирського поїзда №45/46 Харків–Ужгород.
Було відомо, що внаслідок інциденту травмовано бригаду вантажного поїзда – машиніста та його помічника. Аварія спричинила затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів.