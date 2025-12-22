15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 11:30

Атака БпЛА на Житомирщині: постраждали 4 працівники Укрзалізниці

22 грудня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Житомирщини
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російської атаки БпЛА на об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури Житомирської області постраждали чотири працівники Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Аварія сталася на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали медикам "швидкої".

Сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання ліквідовано, тривають відновлювальні роботи.

На місці працюють надзвичайники, представники всіх екстрених служб.

Нагадаємо, сьогодні вночі біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок.

Як повідомлялося, сходження вантажного поїзда спричинило екстрене гальмування та сходження з колії локомотива пасажирського поїзда №45/46 Харків–Ужгород.

Було відомо, що внаслідок інциденту травмовано бригаду вантажного поїзда – машиніста та його помічника. Аварія спричинила затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область поїзд атака війна БПЛА ДСНС Укрзализныця працівники
Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25
Одещина під атакою РФ: пожежі на енергооб'єктах та складах із добривом
22 грудня 2025, 10:07
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В "Армія+" з’явились нові функції
22 грудня 2025, 15:35
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 15:19
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
На Київщині загорівся житловий будинок: знайшли тіло жінки
22 грудня 2025, 14:55
На Дніпропетровщині десантники допомогли музею врятувати хрест, який простояв 90 років
22 грудня 2025, 14:54
Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей
22 грудня 2025, 14:45
Дика тварина у квартирі: у Києві на Оболоні вовк покусав жінку
22 грудня 2025, 14:38
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
22 грудня 2025, 14:29
На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів
22 грудня 2025, 14:14
Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти
22 грудня 2025, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »