На Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок: є травмовані, потяги затримуються
Біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок. Унаслідок інциденту травмовані машиніст і його помічник, їх госпіталізували
Про це повідомила "Укрзалізниця", передає RegioNews.
"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", – йдеться у повідомленні.
У потязі одна пасажирка отримала поріз склом, їй надали допомогу на місці.
Через сходження вантажного потяга низка пасажирських поїздів змінила маршрут або курсуватиме із затримкою. Поїзд Харків-Ужгород відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом.
Низку потягів перенаправили через Шепетівку, Козятин та Фастів. Очікувана затримка – до 3 годин.
Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;
- №92 Львів – Київ;
- №30 Ужгород – Київ;
- №8/150 Чернівці – Київ;
- №52 Перемишль – Київ;
- №68/20 Варшава, Холм – Київ;
- №108 Солотвино – Київ.
Поїзд №98 Ковель – Київ пройде через Житомир із меншою затримкою.
На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.
Причини сходження вантажного потяга наразі з'ясовуються.
