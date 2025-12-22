На Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок: є травмовані, потяги затримуються

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок. Унаслідок інциденту травмовані машиніст і його помічник, їх госпіталізували

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", – йдеться у повідомленні.

У потязі одна пасажирка отримала поріз склом, їй надали допомогу на місці.

Через сходження вантажного потяга низка пасажирських поїздів змінила маршрут або курсуватиме із затримкою. Поїзд Харків-Ужгород відвели на сусідню станцію та перенаправляють об'їзним маршрутом.

Низку потягів перенаправили через Шепетівку, Козятин та Фастів. Очікувана затримка – до 3 годин.

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

№92 Львів – Київ;

№30 Ужгород – Київ;

№8/150 Чернівці – Київ;

№52 Перемишль – Київ;

№68/20 Варшава, Холм – Київ;

№108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ пройде через Житомир із меншою затримкою.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.

Причини сходження вантажного потяга наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, з 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Укрзалізниця переглянула міжнародне сполучення та збільшила кількість маршрутів з 11 до 17.