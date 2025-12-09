Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Trafic, двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Травмы получили водитель авто и его 44-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали, 59-летний мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 9 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Audi. В результате аварии пострадали пять человек.