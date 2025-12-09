На Житомирщині мікроавтобус врізався в дерево: двоє постраждалих

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Trafic, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Травми отримали водій авто та його 44-річна пасажирка. Жінку госпіталізували, 59-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

