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12 июля 2025, 00:50

Позвонили из "банка": на Житомирщине аферисты оформили на женщину кредит

12 июля 2025, 00:50
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Фото: Нацполиция
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Жительница Житомирской области стала жертвой телефонных мошенников. Она выполнила их инструкции, а они оформили на нее кредит

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

67-летняя жительница Коростеня стала жертвой аферистов. По ее словам, ей позвонил неизвестный человек, представившийся работником банка. В ходе разговора ей сказали, что она должна обновить банковские данные.

Аферисты даже назвали некоторые данные женщины, а затем попросили назвать коды, которые поступали SMS-сообщениями, чтобы подтвердить операцию. Женщина выполнила инструкцию. Однако впоследствии она узнала, что на ее имя оформили кредит для оплаты онлайн-покупки мобильного телефона. Мошенники украли 22 тысяч гривен.

Правоохранители призывают ни с кем не делиться своими персональными предоставленными. Также важно, что настоящие работники банков никогда не спрашивают у клиентов пин-коды, CVV-коды карт или пароли с SMS.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников, работавших по такой же схеме. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.

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