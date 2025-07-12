Фото: Нацполиция

Жительница Житомирской области стала жертвой телефонных мошенников. Она выполнила их инструкции, а они оформили на нее кредит

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

67-летняя жительница Коростеня стала жертвой аферистов. По ее словам, ей позвонил неизвестный человек, представившийся работником банка. В ходе разговора ей сказали, что она должна обновить банковские данные.

Аферисты даже назвали некоторые данные женщины, а затем попросили назвать коды, которые поступали SMS-сообщениями, чтобы подтвердить операцию. Женщина выполнила инструкцию. Однако впоследствии она узнала, что на ее имя оформили кредит для оплаты онлайн-покупки мобильного телефона. Мошенники украли 22 тысяч гривен.

Правоохранители призывают ни с кем не делиться своими персональными предоставленными. Также важно, что настоящие работники банков никогда не спрашивают у клиентов пин-коды, CVV-коды карт или пароли с SMS.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников, работавших по такой же схеме. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.