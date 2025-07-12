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Жителька Житомирщини стала жертвою телефонних шахраїв. Вона виконала їхні інструкції, а вони оформили на неї кредит

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

67-річна жителька Коростеня стала жертвою аферистів. За її словами, їй зателефонувала невідома людина, яка представилась працівником банку. Під час розмови їй сказали, що вона повинна оновити банківські дані.

Аферисти навіть назвали деякі дані жінки, а потім попросили назвати коди, що надходили SMS-повідомленнями, аби "підтвердити операцію". Жінка виконала інструкції. Однак згодом вона дізналась, що на її ім’я оформили кредит для оплати онлайн-покупки мобільного телефону. Шахраї вкрали 22 тисячі гривень.

Правоохоронці закликають ні з ким не ділитися своїми персональними наданими. Також важливо, що справжні працівники банків ніколи не запитують у клієнтів пін-коди, CVV-коди карток чи паролі з SMS.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї стала жертвою шахраїв, які працювали по такій самій схемі. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.