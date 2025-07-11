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11 июля 2025, 17:15

В Киевской области мошенники украли миллионы у родственников пропавших без вести военных

11 июля 2025, 17:15
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Иллюстративное фото
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В Киевской области правоохранители разоблачили аферистов. Злоумышленники обманывали пропавших без вести родственников военных.

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Киевской области злоумышленники обманули попавших в плен родственников военных. Мужчина и женщина под предлогом предоставления информации о пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен, выманивали деньги у их родственников.

Аферисты действовали через социальные сети по разработанному плану. В общей сложности они обманули людей более чем на 4 миллиона гривен. Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре судили военного, который выманивал деньги у жены пропавшего коллеги. В общей сложности он украл у женщины более миллиона гривен, притворяясь сотрудником СБУ, который может помочь уволить ее мужа.

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