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Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Киевской области злоумышленники обманули попавших в плен родственников военных. Мужчина и женщина под предлогом предоставления информации о пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен, выманивали деньги у их родственников.

Аферисты действовали через социальные сети по разработанному плану. В общей сложности они обманули людей более чем на 4 миллиона гривен. Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре судили военного, который выманивал деньги у жены пропавшего коллеги. В общей сложности он украл у женщины более миллиона гривен, притворяясь сотрудником СБУ, который может помочь уволить ее мужа.