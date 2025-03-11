В Житомире тепловоз насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось ночью 8 марта, недалеко от 1-го Ипподромного переулка в Житомире
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Тепловоз наехал на мужчину, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм 65-летний местный житель погиб.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Киевской области под колесами поезда погибла 20-летняя девушка. Она шла по путям в наушниках.
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