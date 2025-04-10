фото: ГСЧС

Пожар возник 8 апреля около 23:00 в селе Верхнее Водяное Раховского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел двухэтажный магазин продуктовых и строительных материалов, расположенный на улице Центральной. Пожар быстро распространялся по площади из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов. Также была угроза перебрасывания пламени на рядом расположенные здания вследствие плотной застройки.

Спасателям удалось в 00:30 локализовать пожар на площади 480 кв.м, а в 01:40 окончательно его ликвидировать. При этом соседние постройки спасатели уберегли от разрушения.

Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

Напомним, 7 апреля в Тернопольской области произошел масштабный пожар на складе. Огнем было уничтожено здание площадью 450 кв. метров.