Войска РФ атаковали Ахтырку: повреждены многоэтажки и магазины

фото: Сумская ОВА

В среду ночью, 26 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Ахтырка ударными дронами. В результате "прилетов" есть повреждения, возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одного хозяйственного здания", — говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Напомним, в ночь на 26 марта российские войска совершили массированную атаку ударных дронов на Кривой Рог Днепропетровской области. Разрушена инфраструктура.