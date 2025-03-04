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Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Главный организатор Генерального секретариата Интерпола объявлен в международный розыск. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще в феврале прошлого года правоохранители ликвидировали группировку, которая обманула граждан всех возрастов и профессий, объединенных желанием помочь украинским военным. Потерпевшие собирали средства на беспилотники и их комплектующие для отправки знакомым в зону боевых действий. Аферисты предлагали товары на 20-25% дешевле рыночной цены.

Когда оплата проходила, аферисты выводили эти деньги путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля и туристических услуг. Организовали схему две женщины. По данным следствия, они не поставили более 600 дронов разного типа для ВСУ.

"Главную организатору, которая длительно скрывается от следствия за границей, Генеральный секретариат Интерпола объявил в международный розыск. Усилия правоохранителей направлены на привлечение фигурантки к ответственности", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на 200 тысяч долларов США. Основателем схемы оказался 28-летний мужчина, который привлек к работе знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года. Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. В результате аферисты обманули граждан, вкладывавших десятки тысяч долларов в эту "пирамиду".