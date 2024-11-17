В Херсоне под обстрел попал автобус с пассажирами
В Корабельном районе Херсона сегодня, 17 ноября, под российские обстрелы попал городской автобус (20-й маршрут)
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Он отметил, что обломками боеприпасов были повреждены стекла в автобусе. Водитель и пассажир не травмировались.
Мрочко добавил, что поврежденный автобус принадлежит частному предприятию-перевозчику.
Известно, что сегодня утром оккупанты также обстреляли Корабельный район Херсона. Прямым попаданием снаряда был уничтожен частный дом. Владелица дома, пожилая женщина, чудом уцелела.
Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.
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