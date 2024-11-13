В Житомире столкнулись легковушка и грузовик: четверо пострадавших

фото: полиция

ДТП произошло в Житомире 12 ноября на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 22:50 столкнулись грузовик Renault и авто Daewoo. После этого легковушка изменила направление движения и столкнулась со стеной дома.

В результате ДТП травмы получили 19-летний водитель и трое пассажиров Daewoo, 31-летний мужчина и девушки 21 и 18 лет. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 12 ноября на Харьковщине микроавтобус насмерть переехал двухлетнюю девочку.