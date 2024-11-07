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ДТП произошло 7 ноября около 11:00 в Жмеринском районе Винницкой области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель Nissan не справилась с управлением и съехала в кювет, где легковушка врезалась в дерево.

В результате аварии 42-летняя жительница города Могилев-Подольский и ее 12-летний сын погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 4 ноября на Львовщине произошло тройное ДТП с участием автопоезда. Погибла женщина, есть пострадавшие.