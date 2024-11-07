Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Житомирщины: применены аварийные отключения
В четверг, 7 ноября, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за обстрелов в трех районах применили аварийные отключения света
Об этом сообщает официальный канал Житомироблэнерго, передает RegioNews.
"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении.
Все службы устраняют последствия вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.
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