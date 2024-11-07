Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Житомирщины: применены аварийные отключения

иллюстративное фото: Укрэнерго

В четверг, 7 ноября, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за обстрелов в трех районах применили аварийные отключения света

Об этом сообщает официальный канал Житомироблэнерго, передает RegioNews.

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", - говорится в сообщении.

Все службы устраняют последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.