В результате российской дроновой атаки на Житомирщине возник пожар

фото: ГСЧС

Ночью 28 октября русские войска атаковали дронами Житомирскую область. В результате атаки загорелся дом и хозяйственное здание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Под утро спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате очередной вражеской атаки", - рассказали в спасательном ведомстве.

В частности, как говорится в сообщении, загорелся деревянный жилой дом. Из дома пламя перекинулось на шлакоблочное хозяйственное здание.

"Огнем уничтожено здание и кровлю сооружения, травмированных и погибших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек. Также в результате обстрела Чугуева пострадала семья с четырьмя детьми.