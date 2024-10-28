Оккупанты атаковали дронами энергообъекты в Сумской области

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В ночь на 28 октября российские войска нанесли удары беспилотниками типа "Шахед" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на местах попадания.

Как сообщили в Электроавтотрансе, в связи с отключением электроэнергии движение троллейбусов в Сумах нарушено.

В ОВА добавили, что ПВО ночью уничтожило шесть вражеских дронов над регионом, а всего с начала года в Сумской области зенитчики сбили 406 российских беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек. Также в результате обстрела Чугуева пострадала семья с четырьмя детьми.