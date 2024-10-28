В результате ночного удара по Чугуеву пострадала семья с четырьмя детьми

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В ночь на 28 октября российские войска нанесли удар с РСЗО по городу Чугуев на Харьковщине, Восемь человек пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что обстрел произошел примерно в 3 часа ночи. Войска врага нанесли удары с РСЗО "Торнадо-С".

В результате обстрела возник пожар в частном доме. За медицинской помощью обратились два гражданских человека. У них острая реакция на стресс.

Также в медицинской помощи нуждалась семья в другом домовладении. У мужчины обломочные ранения нижней конечности стеклом, у женщины и четырех детей острая реакция на стресс. Медицинскую помощь они получили на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по Харькову пострадали семь человек.