фото: СБУ

В Житомирской области работники Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении настоятелю храма УПЦ МП, который отрицал войну России против Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Житомирской области.

Речь идет о настоятеле одного из храмов близ Бердичева. По данным следствия, после завершения богослужений в храме клирик вел среди верующих "просветительскую работу", публично отрицая вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Священник отстаивал перед верующими тезис о том, что полномасштабную войну против Украины начала не Россия и даже не ее президент Путин. Также он категорически отрицал причастность к преступлениям против нашего государства московского патриарха Кирилла и величал его "отцом", которого нельзя обвинять в ссоре двух братьев" - украинцев и россиян. В то же время он обвинял в развязывании войны самих украинцев", - рассказали в СБУ.

Также, как говорится в сообщении, настоятель призвал прихожан не защищать Украину, а терпеть и молиться за прощение грехов. Такие речи вызвали возмущение среди местных жителей, поэтому они пожаловались в Службу безопасности на антиукраинскую позицию церковнослужителя.

Спецслужба привлекла специалистов-лингвистов, подтвердивших противоправный характер высказываний злоумышленника. Фигуранту объявили о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили священника УПЦ МП, который восхвалял Путина и молился иконе с русским царем.

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