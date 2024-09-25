СБУ задержала работника шахты, который сливал врагу данные об украинских подразделениях возле Покровска

фото: СБУ

В Донецкой области задержан дежурный агент военной разведки России, который шпионил за Силами обороны на Покровском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Задержанный оказался работником местного горного предприятия, которого в июле дистанционно завербовала российская спецслужба. С тех пор он разведывал геолокации штабов, а также укрепрайонов Сил обороны. В частности обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи.

"Во время разведывательных вылазок агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, который ездил на работу на местную шахту. Но в ходе таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на Google-картах", - добавляет СБУ.

Для связи с российской спецслужбой предатель использовал сначала анонимный аккаунт в популярном мессенджере, а позже перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети России.

Агент был разоблачен еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обысков изъяли мобильный телефон и сим-карты.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - пишет СБУ.

Напомним, ранее в Запорожье обезвредили российскую агентурную группу, которая шпионила за подразделениями ВСУ.