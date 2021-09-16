В Днепре мужчина упал в лужу и захлебнулся

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор Днепр".

Отмечается, что инцидент произошел накануне на улице Маршала Судца. Там после обеда обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, захлебнулся в луже.

Умершему по внешним данным около 50 лет. Известно, что он пришел устраиваться работать на местной стройке, после собеседования вышел и упал в лужу из-за плохого самочувствия. Его заметили не сразу, из-за чего он захлебнулся.

Напомним, что 15 сентября в Полтаве на уроке умерла школьница. Девушке стало плохо после урока физкультуры.