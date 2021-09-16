В Днепре мужчина упал в лужу и захлебнулся
В Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор Днепр".
Отмечается, что инцидент произошел накануне на улице Маршала Судца. Там после обеда обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, захлебнулся в луже.
Умершему по внешним данным около 50 лет. Известно, что он пришел устраиваться работать на местной стройке, после собеседования вышел и упал в лужу из-за плохого самочувствия. Его заметили не сразу, из-за чего он захлебнулся.
Напомним, что 15 сентября в Полтаве на уроке умерла школьница. Девушке стало плохо после урока физкультуры.
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