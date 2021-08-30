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30 августа 2021, 12:12 644

На Житомирщине машина влетела в отбойник: есть погибший

30 августа 2021, 12:12 644
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Фото: Нацполиция
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В городе Коростышев Житомирской области произошла смертельная авария, в результате чего погиб 38-летний пассажир легковушки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

ДТП произошло в ночь на 30 августа на улице Киевской. По данным правоохранителей, машина двигалась в сторону Киева, когда мужчина не справился с управлением и авто влетело в отбойник.

От удара металлическая конструкция буквально пронзила машину, в результате чего погиб 38-летний пассажир легковушки.

Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на днях в Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов.

Также мы писали о том, что в Виннице задержали полицейского за вождение навеселе.

Украина Житомир авто смерти Житомирская область

 
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