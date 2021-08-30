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30 серпня 2021, 12:12 644

На Житомирщині автівка влетіла у відбійник: загинула людина

30 серпня 2021, 12:12 644
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Фото: Нацполіція
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У місті Коростишів Житомирської області сталася смертельна аварія, внаслідок чого загинув 38-річний пасажир легковика

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

ДТП сталася в ніч на 30 серпня на вулиці Київській. За даними правоохоронців, машина рухалася в бік Києва, коли чоловік не впорався з керуванням й авто влетіло у відбійник.

Від удару металева конструкція буквально пронизала машину, в результаті чого загинув 38-річний пасажир легковика.

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями у Мелітополі п'яний водій збив трьох пішоходів.

Також ми писали про те, що у Вінниці затримали поліцейського за водіння напідпитку.

Україна Житомир авто смерті Житомирська область

 
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