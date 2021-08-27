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27 августа 2021, 10:46 105

В Виннице задержали полицейского за вождение в нетрезвом состоянии

27 августа 2021, 10:46 105
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Фото: из открытых источников
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Работник одного из отделов полиции Винницкого районного управления, находясь в отпуске, сел за руль собственного автомобиля в состоянии опьянения. Остановили его патрульные за нарушение правил дорожного движения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Полицейский находился вне службы на собственной машине. Остановили его патрульные 27 августа в Виннице около 4.30 час. Начальником ГУНП назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Освидетельствование "Драгером" на состояние опьянения показало, что уровень алкоголя в организме мужчины 0,5 промилле. На него патрульные составили протокол.

Правоохранители начали служебное расследование по факту пребывания полицейского за рулем в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила дело по факту ДТП с участием депутата от "Слуги народа".

ДТП полиция расследование алкоголь Винница

 
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