14:40  25 июля
На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями
12:25  25 июля
Привалило землей: на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина
10:06  25 июля
Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 июля 2021, 14:08 2679

В Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу

25 июля 2021, 14:08 2679
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Коростене, что в Житомирской области, 14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что это произошло в Древлянском парке. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться, поэтому бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к травмированному ребенку, положили его на медицинские носилки и транспортировали в "карету" скорой помощи.

Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения.

Напомним, на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина - его привалило землей.

Украина спасатели ГСЧС Житомирская область Коростень

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram