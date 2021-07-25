В Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу
В Коростене, что в Житомирской области, 14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что это произошло в Древлянском парке. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться, поэтому бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к травмированному ребенку, положили его на медицинские носилки и транспортировали в "карету" скорой помощи.
Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения.
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