В Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу

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В Коростене, что в Житомирской области, 14-летний мальчик упал с высоты около 10 м на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что это произошло в Древлянском парке. Прибывшие медики не могли самостоятельно до него добраться, поэтому бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к травмированному ребенку, положили его на медицинские носилки и транспортировали в "карету" скорой помощи.

Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения.

Напомним, на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина - его привалило землей.