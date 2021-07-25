10:37  25 июля
В Украине почти 300 новых COVID-больных
12:25  25 июля
Привалило землей: на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина
10:06  25 июля
Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 июля 2021, 12:25 103

Привалило землей: на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина

25 июля 2021, 12:25 103
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В селе Карповтлаш Хустского территориальной общины на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина был на 8-метровой глубине, когда произошел обвал породы. Его засыпало слоем почвы.

"Привлекая к проведению работ экскаватор, спасатели достали тело мужчины из-под завала. Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно на Львовщине под завалом грунта оказался мужчина.

Украина смерть Ужгород Закарпатье происшествия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua