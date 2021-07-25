Привалило землей: на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина
В селе Карповтлаш Хустского территориальной общины на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Мужчина был на 8-метровой глубине, когда произошел обвал породы. Его засыпало слоем почвы.
"Привлекая к проведению работ экскаватор, спасатели достали тело мужчины из-под завала. Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения", - сообщили в ведомстве.
Напомним, недавно на Львовщине под завалом грунта оказался мужчина.
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