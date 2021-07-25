У Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю

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У Коростені, що у Житомирській області, 14-річний хлопчик впав з висоти близько 10 м на кам’яний виступ скелі та отримав травми різного ступеню важкості

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що це сталося у Древлянському парку. Прибулі медики не могли самостійно до нього добратися, тому бійці ДСНС, знайшовши обхідний шлях, спустилися до травмованої дитини, поклали її на медичні ноші та транспортували до "карети" швидкої допомоги.

Хлопчика госпіталізували до травматологічного відділення медичного закладу.

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