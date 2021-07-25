14:40  25 липня
На Херсонщині погіршилася ситуація із COVID-госпіталізаціями
12:25  25 липня
Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік
10:06  25 липня
Доба в ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
25 липня 2021, 14:08 2593

У Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю

25 липня 2021, 14:08 2593
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Коростені, що у Житомирській області, 14-річний хлопчик впав з висоти близько 10 м на кам’яний виступ скелі та отримав травми різного ступеню важкості

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що це сталося у Древлянському парку. Прибулі медики не могли самостійно до нього добратися, тому бійці ДСНС, знайшовши обхідний шлях, спустилися до травмованої дитини, поклали її на медичні ноші та транспортували до "карети" швидкої допомоги.

Хлопчика госпіталізували до травматологічного відділення медичного закладу.

Нагадаємо, на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік - його привалило землею.

Україна рятувальники ДСНС Житомирська область Коростень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua