На Житомирщине поезд смертельно травмировал парня
В Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой пресс-лужбу полиции Житомирской области.
Отмечается, что в результате полученных травм 15-летний местный житель скончался на месте.
Полицией начато досудебное расследование и продолжается установление всех обстоятельств трагедии.
Напомним, недавно под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину.
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