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02 июля 2021, 12:09 63

На Житомирщине поезд смертельно травмировал парня

02 июля 2021, 12:09 63
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Рixabay
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В Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой пресс-лужбу полиции Житомирской области.

Отмечается, что в результате полученных травм 15-летний местный житель скончался на месте.

Полицией начато досудебное расследование и продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, недавно под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину.

Украина поезд смерть происшествия Житомирская область

 
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