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12 мая 2021, 13:53 205

Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину

12 мая 2021, 13:53 205
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Он сидел на краю перрона, когда его задел грузовой поезд
Он сидел на краю перрона, когда его задел грузовой поезд
Фото из открытых источников
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В Харьковской области под колеса поезда попал 38-летний мужчина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

"Происшествие произошло на железнодорожной станции "Граково" в селе Граково. Машинист грузового поезда сообщением "Харьков-Купянск" смертельно травмировал 38-летнего мужчину, который сидел на краю перона", - рассказали в полиции.

Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Напомним, в Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале.

Украина поезд смерть полиция Харьков

 
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