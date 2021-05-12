Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину
Он сидел на краю перрона, когда его задел грузовой поезд
Он сидел на краю перрона, когда его задел грузовой поезд
В Харьковской области под колеса поезда попал 38-летний мужчина.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.
"Происшествие произошло на железнодорожной станции "Граково" в селе Граково. Машинист грузового поезда сообщением "Харьков-Купянск" смертельно травмировал 38-летнего мужчину, который сидел на краю перона", - рассказали в полиции.
Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.
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