Местные выборы: члены комиссий без масок, некоторые участки не открылись

По состоянию на 10:00 на местных выборах не начали работу четыре избирательных участка

По состоянию на 10:00 на местных выборах не начали работу четыре избирательных участка

Фото: из открытых источников

После открытия большинства избирательных участков наблюдатели фиксируют первые нарушения - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные гражданской сети "ОПОРА", общественного движения "Честно" и Министерства внутренних дел.

По состоянию на 10 утра остаются закрытыми 4 избирательных участка - в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий. Уже зарегистрировано 383 заявления и сообщения, составлено 2 админпротокола, открыто 6 уголовных производств", - заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой во время брифинга.

Несколько жалоб поступило правоохранителям относительно так называемого опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Также инцидент имел место на столичном Подоле: там перевернули одну из урн опрос "5 вопросов".

Среди других нарушений наблюдатели отмечают следующие:

в Харькове люди на участках не соблюдают дистанцию, а члены комиссий без масок. По данным "Честно", членам комиссий, которым необходимо ехать на голосование по домам, не выдали защитные костюмы;

в Житомире на двух участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования.

Наблюдатели сообщают, что на участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна якобы кабинка сделана в виде ширмы из кукольного театра. "ОПОРА" отмечает, что такая ситуация и на многих других УИК по городу.

Ранее сообщалось, что Разумков не принял участие в опросе Зеленского.