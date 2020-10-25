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25 октября 2020, 11:53 3

В Киеве и Измаиле зафиксировали так называемые "избирательные карусели"

25 октября 2020, 11:53 3
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Кроме того, в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей
Кроме того, в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей
Фото: Главком
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Полиция Киева задержала группу лиц, которую подозревают в организации избирательной «карусели». Кроме того, в Измаиле задержаны три автобуса с лицами, которые также могли участвовать в подобном нарушении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на общественное движение "Честно".

Киев. Полиция задержала два автобуса с людьми, которые "приехали на экскурсию", - говорится в сообщении.

Также в Измаиле полиция задержала три автобуса с 52-мя пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По факту подкупа избирателей открыто уголовное производство.

Кроме того, по сообщению отдела коммуникации полиции Одесской области, на Одесщине задержан подозреваемый в подкупе избирателей.

За денежное вознаграждение мужчина предлагал отдать свой голос нескольким десяткам граждан. Его действия квалифицировали по признакам ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

По горячим следам полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. Согласно законодательству, ему грозит лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Напомним, в одном из вузов ДФС в Киевской области зафиксировали факт подкупа избирателей.

выборы Киев фальсификации подкуп избирателей Измаил карусель
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