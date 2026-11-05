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05 ноября 2026, 07:27

Российская армия потеряла за сутки в Украине около 2400 военных

05 ноября 2026, 07:27
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 2380 захватчиков, один танк, три бронемашины, 23 артиллерийские системы, две РСЗО, пять средств ПВО, а также 375 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы подразделения "Стальная граница" показали, как уничтожили склад боеприпасов и поразили технику оккупантов.

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