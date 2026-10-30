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30 октября 2026, 15:14

На Днепропетровщине мужчину будут судить за сексуальное насилие над 4-летним племянником

30 октября 2026, 15:14
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Иллюстративное фото: pixabay
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Под суд отправили мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над 4-летним племянником и изготовлении детской порнографии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2025-2026 годов мужчина систематически совершал сексуальные преступления в отношении маленького племянника, когда мальчик оставался у дедушки и бабушки без родителей.

Следователи установили, что обвиняемый ждал, пока родственники уснут, после чего совершал сексуальное насилие над ребенком и снимал свои действия на телефон.

В апреле 2026 года во время обыска правоохранители обнаружили более 9000 фотографий и 2600 видеофайлов с материалами сексуального насилия над детьми. Экспертизы подтвердили, что часть материалов содержит изображение племянника обвиняемого.

С апреля 34-летний мужчина находится под стражей без права внесения залога.

Сейчас обвинительный акт направили в суд. По инкриминируемым статьям злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве будут судить 38-летнего мужчину, который целенаправленно знакомился с несовершеннолетними девушками из материально незащищенных семей, склонял их к интимным отношениям, а покупал подарки, телефоны и давал деньги.

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