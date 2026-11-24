Скриншот с видео

В Ковеле на Волыни произошел инцидент с участием неизвестных в балаклавах и военной форме. Они заблокировали легковой автомобиль, повредили его стекло и применили слезоточивый газ

Видео происшествия распространили в местных пабликах и социальных сетях 23 ноября, передает RegioNews.

По информации очевидцев, несколько микроавтобусов и внедорожник перекрыли дорогую легковушку. После этого люди в масках начали избивать окна автомобиля и распылили внутри или вблизи него слезоточивый газ.

Также авторы ролика утверждают, что неподалеку находится экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками. В то же время правоохранители, по их словам, не вмешивались в ситуацию.

Впоследствии на месте собрались местные жители. Как утверждают очевидцы, им удалось отогнать неизвестных.

По состоянию на утро 24 ноября официальных комментариев по поводу обстоятельств инцидента от Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки или Нацполиции не обнародовали.

Напомним, 12 ноября жена погибшего военного опубликовала сообщение, в котором утверждала, что в Виннице работники ТЦК избили ее сына до потери сознания, несмотря на то, что он показал документы об отсрочке.

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