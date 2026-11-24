Фото: "Формат"

Утром 24 ноября российский беспилотник упал на территорию детского сада в Аджамской громаде Кировоградской области

Об этом сообщила секретарь Аджамского сельского совета Людмила Крикуненко, передает RegioNews со ссылкой на "Формат".

Беспилотник упал около 06:00. В тот момент детей в дошкольном заведении не было.

В здании детсада повреждены около 20 окон и четыре двери. Также повреждения получила хозяйственная постройка.

На месте работает комиссия, которая обследует территорию и устанавливает объем повреждений.

Информации о других последствиях российской атаки на громаду пока нет.

Напомним, российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию в Коростене Житомирской области. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.