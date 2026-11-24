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По состоянию на 24 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины остается без света

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Из-за российских обстрелов обесточены потребители в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики продолжают восстановительные работы.

В Харьковской области из-за повреждений оборудования в результате предыдущих атак и снижения напряжения в высоковольтной сети применяют аварийные отключения. К плановым графикам вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 176 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

В течение 24 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают о возможных перепадах напряжения и повторных аварийных обесточениях. Потребителям рекомендуют отсоединять мощные электроприборы от сети во время отключений, а после возобновления электроснабжения включать их постепенно.

Напомним, в Виннице в результате повторной российской атаки повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры. Также пострадали четыре человека.