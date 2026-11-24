Фото: "Донецкоблгаз"

В понедельник, 23 ноября, российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль газовиков во время аварийных работ в Славянске Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Донецкоблгаз".

Двое работников предприятия – водитель и слесарь – выехали по аварийному вызову.

При устранении неисправности газовики заметили российский FPV-дрон и успели скрыться. Беспилотник попал в служебный автомобиль, вызвав пожар.

Работники самостоятельно потушили возгорание огнетушителем, забрали дорогостоящий рабочий инструмент и пешком вернулись в управление. По дороге они увидели еще два автомобиля, охваченные огнем.

Оба работника остались невредимыми.

Напомним, 23 ноября россияне атаковали автомобиль, эвакуировавший гражданских из Краматорска Донецкой области. Погибли два человека, еще двое пострадали.