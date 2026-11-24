Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Спасатели вызволили 15 жителей из заблокированных квартир в поврежденных домах. В результате атаки пострадал 41 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По одному из адресов российская авиабомба попала вблизи девятиэтажного жилого дома. В результате удара частично разрушен первый этаж, повреждены соседние многоэтажки и припаркованные автомобили. Спасатели деблокировали девять жителей.

Еще одна авиабомба попала в пятиэтажку. Там поврежден фасад дома, прилегающие многоэтажки и более десяти автомобилей. Из заблокированных квартир чрезвычайники освободили шесть человек.

Также в результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар легкового автомобиля, а взрывная волна и обломки повредили соседние здания.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 людям, среди которых двое детей.

На местах ударов работали все экстренные службы. Количество пострадавших уточняется, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. Ранее сообщалось о двух погибших и 40 пострадавших. Среди раненых – четверо детей. Младшему еще нет и года, другим – 4, 6 и 16 лет.