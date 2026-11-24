Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Ровенщины
Утром 24 ноября север Ровенской области оказался под российским ударом. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По его словам, благодаря оперативной работе энергетиков всех абонентов удалось заживить.
В то же время в Ровенской области продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Напомним, по состоянию на 24 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины остается без света. Из-за российских обстрелов обесточены потребители в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики продолжают восстановительные работы.
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