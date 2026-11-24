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Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, благодаря оперативной работе энергетиков всех абонентов удалось заживить.

В то же время в Ровенской области продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины остается без света. Из-за российских обстрелов обесточены потребители в Житомирской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики продолжают восстановительные работы.